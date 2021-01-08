الأمم المتحدة: اقتحام الكابيتول هو نتيجة للتحريض على العنف والكراهية

جنيف-سانا

دعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التنصل من “الخطابات الكاذبة والخطيرة” مشيرة إلى أن اقتحام مؤيديه مبنى الكابيتول أمس “يظهر تأثير التحريض على العنف والكراهية”.

ونقلت فرانس برس عن باشليه قولها في بيان “نحن منزعجون بشدة من الهجوم على الكابيتول والذي أظهر بوضوح الأثر المدمر للتشويه المطول والمتعمد للحقائق وللتحريض على العنف والكراهية من جانب مسؤولين سياسيين”.

وأضافت باشليه إن مزاعم بتزوير الانتخابات قد طرحت في محاولة لتقويض الحق في المشاركة السياسية

وتابعت: “ندعو السياسيين من كل ألوان الطيف السياسي بمن فيهم رئيس الولايات المتحدة إلى التنصل من الخطابات الكاذبة والخطيرة وإلى تشجيع أنصارهم على فعل الشيء نفسه”.

كما عبرت باشليه عن صدمتها “للتهديدات الخطرة” التي تعرض لها الصحفيون فضلاً عن تدمير معداتهم خلال الاضطرابات التي شهدها الكابيتول وقالت “نحن نؤيد الدعوات العديدة لإجراء تحقيق كامل في أحداث أمس”.