القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي.. جمهوريتنا واجهت خطر التدمير

واشنطن-سانا

أدان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر اقتحام مبنى الكابيتول على أيدي مئات من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب متعهداً بأن انتقال الحكم إلى الرئيس المنتخب جو بايدن سيكون سلسا.

وقال ميلر في تصريحات نشرها البنتاغون اليوم على حسابه الرسمي في تويتر أن أعمال العنف التي شهدها الكابيتول مأساة تستحق الشجب وتتناقض مع مبادىء دستور الولايات المتحدة مضيفاً أن جمهوريتنا واجهت خطر التدمير أمس.

وأكد ميلر على أنه وباقي موظفي وزارة الدفاع الامريكية سيستمرون في أداء مهامهم بغية تنفيذ عملية انتقال سلس للحكم إلى الرئيس المنتخب بايدن في 20 من الشهر الحالي.

واقتحم المئات من أنصار ترامب أمس مبنى الكابيتول وارتكبوا أعمال شغب داخله قبل عقد غرفتي الكونغرس جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية ما أدى لمقتل 4 أشخاص واعتقال العشرات ورغم هذه الأحداث صدق الكونغرس على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية بينما أطلق الديمقراطيون حراكاً من أجل عزل ترامب عن الحكم فوراً.