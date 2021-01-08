إصابة عشرات الفلسطينيين إثر اعتداء لقوات الاحتلال شمال الخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال اقتحامها بلدة بيت آمر شمال الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عصيدة وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز صوب الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم ومداهمة مدنهم وقراهم وشن حملات اعتقال يومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

وكان أصيب اليوم فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين ومخيم الدهيشة جنوب بيت لحم كما أصيب ثلاثة فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم في قرية كفر مالك شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية.