استقالة وزيرة النقل الأمريكية احتجاجاً على اقتحام الكونغرس

واشنطن-سانا

أعلنت وزيرة النقل الأمريكية إلين تشاو اليوم استقالتها من منصبها بعد أحداث اقتحام مبنى الكونغرس “الكابيتول” من قبل أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ونقلت رويترز عن تشاو والتي هي زوجة زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل قولها إن استقالتها ستكون سارية اعتباراً من يوم الاثنين القادم مضيفة إن “الهجوم الذي حصل أمس أصابها باضطراب شديد بطريقة لا يمكن معها أن تقف موقف المتفرج”

وتأتي استقالة تشاو بعد أن أعلن أربعة من كبار المساعدين في البيت الأبيض إضافة إلى عدد من المستشارين استقالتهم من مناصبهم في وقت سابق اليوم وسط توقعات بتوالي الاستقالات بين صفوف المسؤولين الأمريكيين.