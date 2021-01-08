بايدن يحمل ترامب المسؤولية عن أعمال الشغب في الكابيتول

واشنطن-سانا

حمل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب المسؤولية عن أعمال الشغب التي شهدها بالأمس مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن.

ونقلت رويترز عن بايدن قوله في كلمة له اليوم إن اقتحام الكابيتول من الأحداث الأكثر غموضاً في تاريخ البلاد ونتيجة لهجوم ترامب على الديمقراطية مضيفاً أن الذين اقتحموا مقر الكونغرس “ليسوا محتجين بل إنهم متمردون وإرهابيون داخليون”.

واتهم بايدن ترامب باستغلال حشود من أنصاره بغية إسكات الناخبين الأمريكيين مشدداً على أنه “ليس فوق القانون” وأنه من الضروري “استعادة الثقة بسلطة القانون” في الولايات المتحدة.

وكان أنصار ترامب اقتحموا أمس مبنى الكونغرس بتحريض منه ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص واعتقال 52 آخرين ورغم ذلك صدق الكونغرس الأمريكي اليوم رسمياً على انتخاب بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية ما يمهد الطريق لتوليه الرئاسة في الـ 20 من الشهر الجاري.