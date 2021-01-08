جونسون يدين تحريض ترامب أنصاره على اقتحام الكابيتول

لندن-سانا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم أنه يدين من دون أي تحفظ حليفه السابق دونالد ترامب بعدما اقتحم أنصار للرئيس الأميركي المنتهية ولايته مبنى الكابيتول لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز خصمه جو بايدن بالانتخابات.

ونقلت ” ا ف ب” عن جونسون قوله خلال مؤتمر صحفي إن ترامب مخطىء تماماً لأنه شجع الناس على اقتحام مبنى الكابيتول وشكك على الدوام بنتيجة انتخابات حرة ونزيهة وأنا أدين دون أي تحفظ تشجيع أناس على التصرف بطريقة مخزية كما فعلوا في الكابيتول.

ولقي تحريض ترامب أنصاره على اقتحام مقر الكونغرس إدانات واسعة من ضمن حلفائه داخل وخارج الولايات المتحدة.