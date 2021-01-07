الديمقراطيون في الكونغرس يتحركون لعزل ترامب.. وعمدة واشنطن تصف اقتحام الكابيتول بأنه (إرهاب داخلي)

واشنطن-سانا

أطلق المشرعون الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي حراكاً من أجل عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عن الحكم فوراً في ظل أعمال العنف والاقتحام التي شهدها أمس مبنى الكابيتول.

ووصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان اقتحام مقر الكونغرس على أيدي مئات من أنصار ترامب بأنه “انقلاب ضد الولايات المتحدة سببه ترامب” مضيفاً:”يجب ألا يبقى هذا الرئيس في المنصب يوما آخر”.

وأشار شومر إلى أن أسرع وأنجع طريقة لعزل ترامب عن الحكم هي تفعيل التعديل الـ 25 لدستور الولايات المتحدة والذي ينص على تسليم مقاليد الحكم إلى نائب الرئيس في ظروف منها وفاة رئيس الدولة أو فقدانه القدرة على أداء مهام الرئاسة.

وشدد زعيم الأقلية الديمقراطية على ضرورة أن يجتمع الكونغرس في حال رفض نائب الرئيس مايك بنس ومجلس الوزراء اتخاذ هذا الإجراء بهدف إطلاق إجراءات العزل بحق ترامب.

إلى ذلك انتقدت عمدة واشنطن موريل بوزر بشدة أعمال العنف التي شهدها مقر الكونغرس الأمريكي أمس واصفة إياها بأنها “إرهاب داخلي وتمرد”.

وقالت الديمقراطية بوزر خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم إن الشرطة فشلت على ما يبدو في التعامل مع حادثة اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار ترامب مشيرة إلى أن أجهزة الأمن الفيدرالية تعاملت بطريقة أشد بكثير مع احتجاجات مؤيدي حركة “حياة السود مهمة” المناهضة للعنصرية في المدينة الصيف الماضي.

ودعت بوزر إلى فتح تحقيق في هذا الفارق بين طريقتي تعامل أجهزة الأمن مع الحادثين.

وحذرت عمدة واشنطن من أنها قد تضطر إلى اتخاذ “إجراءات استثنائية” لضمان الأمن العام في العاصمة خلال الأسابيع القادمة.

وكانت عمدة واشنطن أمرت أمس بفرض حظر التجوال وأعلنت حالة الطوارئ وتم تمديد هذا الأمر لمدة 15 يوما حتى تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.