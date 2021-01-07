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بتكليف من الرئيس الأسد… الوزير عزام يقدم التعازي بوفاة المطران لوقا الخوري

2021-01-07

دمشق-سانا

بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد قدم وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام التعازي بوفاة المعاون البطريركي لبطركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس المطران لوقا الخوري وذلك في كنيسة الصليب المقدس.

ونقل الوزير عزام تعازي الرئيس الأسد إلى المطران أفرام المعلولي الوكيل البطريركي للروم الأرثوذكس وإلى عائلة الفقيد، لافتاً إلى أن الراحل ترك إرثا كبيراً من الأعمال والمواقف الوطنية.

بدوره عبر المطران المعلولي وعائلة الفقيد عن عميق شكرهم للرئيس الأسد على مواساته لهم، مشيرين إلى أن الراحل كان دوماً يحمل هموم الوطن في قلبه ويعمل من أجل أمنه ووفاقه.

 

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