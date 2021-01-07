سيدة سبعينية تعاني من أمراض مزمنة تشفى من فيروس كورونا

دمشق-سانا

تسهم الجهود الكبيرة التي تبذلها كوادرنا الطبية لخدمة مرضى فيروس كورونا بأقسام العزل بمختلف المشافي والمؤسسات الصحية بشفاء عدد من المرضى مهما كانت شدة الإصابة وعمر المريض ومنها شفاء سيدة سبعينية من أصحاب الأمراض المزمنة بعد تلقيها العلاج بالهيئة العامة لمشفى دمشق (المجتهد) حيث تم تخريجها أمس بصحة جيدة.

وفي التفاصيل أوضحت اختصاصية الأمراض الصدرية المشرفة على الحالة الدكتورة سوسن العبد الله لمندوبة سانا أن المريضة راجعت قسم الإسعاف في الـ21 من الشهر الماضي بشكوى زلة تنفسية شديدة وترفع حروري 39 درجة مئوية وقياس أكسجة داخل هواء الغرفة 61 بالمئة.

وبينت الدكتورة العبد الله أن المريضة قبلت في قسم العناية المشددة للعزل بالمشفى في الواحد والعشرين من الشهر الماضي لكونها تعاني من سوابق مرضية في معدل ضغط الدم وخضوعها لعملية استئصال الزائدة الدودية إضافة إلى معاناتها في الوقت الحالي من مرض السكري والارتفاع العالي له وتطور حماض كيتوني سكري (مضاعفات السكري) والرجفان الأذيني (ضربات القلب السريعة غير المنتظمة والمتسارعة).

وأشارت الدكتورة العبد الله إلى أنه تم تقديم كل الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لها في قسم العناية المشددة لمدة 13 يوماً ومن ثم نقلها إلى شعبة العزل بعد حدوث التحسن السريري والمخبري ومن ثم تخريجها بتاريخ السادس من الشهر الجاري بصحة جيدة.

وسجلت وزارة الصحة الأمس شفاء 67 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 5753.

راما رشيدي