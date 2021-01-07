الحرارة غداً أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة استمرار تأثير امتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو كافة.

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن الجو يكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وبارداً ليلاً محذرة من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة تنشط أحياناً فوق المرتفعات الساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 24 ساعة القادمة..