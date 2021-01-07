تسويق 2500 طن من الخضار الشتوية في الحسكة

الحسكة-سانا

بلغت كمية الخضار الشتوية المسوقة من قبل فلاحي محافظة الحسكة من منتصف كانون الأول وحتى تاريخه 2500 طن من مختلف الأصناف المعتمدة وفق الخطة الزراعية الفرعية.

وأوضح رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أن إنتاج الخضار الشتوية لا يزال في بداياته وهناك بعض الأصناف التي لم يتم تسويق إنتاجها لتاريخه حيث يقوم فلاحو المحافظة ببيع إنتاج محاصيلهم في أسواق المحافظة ما يسهم بتوفير مختلف أصناف الخضار طيلة فترة الشتاء مبينا أن غالبية المساحات المزروعة بأصناف الخضار الشتوية تجاوزت ما هو مخطط لها ما سيسهم في زيادة إنتاج المحافظة منها.

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغناطيوس أغناطيوس أن المساحات الزراعية المنتجة للخضار الشتوية بالمحافظة ستسهم بتوفير جزء من احتياجات الأهالي من هذه المواد الغذائية وثبات أسعارها في الأسواق فيما سيتم توريد بعض الأصناف التي لا تنتج في المحافظة من المحافظات الأخرى.

وكانت المساحة المزروعة بمحاصيل الخضار للموسم الشتوي الحالي قد بلغت 4854 هكتارا موزعة على مختلف مناطق الاستقرار الزراعي في محافظة الحسكة.