الحقن الآمن للبوتوكس والاختلاطات الناجمة عنه ضمن ملتقى علمي بمشفى دمشق

دمشق-سانا

الحقن الآمن للبوتوكس والاختلاطات الناجمة عنه والتدابير العلاجية له كانت أبرز محاور الملتقى العلمي الذي أقامته شعبة جراحة التجميل في الهيئة العامة لمشفى دمشق “المجتهد” بالتعاون مع وحدة الأمراض الجلدية بالمشفى وشعبة جراحة التجميل بمشفى ابن النفيس.

وتضمنت محاور الملتقى ثلاثة محاضرات للتعريف بالنقاط الآمنة لحقن البوتكس واختلاطات حقن المواد المالئة واختلاطات حقن البوتكس قدم الأطباء الاختصاصيون عبرها نصائح للأطباء حديثي التخرج والمقيمين لتجنب حدوث اختلاطات لمرضاهم.

ويهدف الملتقى لنشر التعليم الطبي بشكل مستمر للأطباء المقيمين والاختصاصيين خاصة بعد تسجيل ممارسات خاطئة للمهنة من غير الاختصاصيين وفق مدير مشفى المجتهد الدكتور أحمد عباس حيث بين أنه سيكون هناك ملتقيات وندوات علمية بشكل مستمر إضافة إلى ورشات عمل يتم عبرها تدريب المقيمين على مرضى متطوعين.

رئيس شعبة الجراحة التجميلية في مشفى ابن النفيس امين سر الرابطة السورية للجراحة التجميلية الدكتور رزق فروح تحدث عن النقاط الآمنة في حقن البوتوكس والأعمار المناسبة لاستخدامه وأبرز الاستطبابات اللازمة لحقنه إضافة الى العلاجات التجميلية للبوتوكس والطبية التي تشمل تشنجات الرقبة الناجمة عن الجلطات وعدم تناظر في عضلات الوجه وفرط التعرق براحة اليدين والقدمين والوجه وشلل عضلات المعدة وأسفل المري مؤكدا أهمية أن يكون لدى الطبيب دراية تامة بالمادة قبل حقنها وتشريح الوجه والأماكن التي يجب الحقن بها وعدم الانجرار وراء مراكز التجميل التجارية كونه تم تسجيل اختلاطات لعدد كبير من الحالات.

بدوره رئيس شعبة جراحة التجميل والحروق في مشفى دمشق ورئيس الرابطة السورية للجراحة التجميلية الدكتور وائل البرازي لفت إلى الاختلاطات الكبيرة الناجمة عن الحقن بالمواد المالئة التي تكون في معظم الأحيان نتيجة عدم وجود استطباب واضح للحقن أو الحقن بالمكان الخاطئ الذي يؤدي للتأثير في التروية الشريانية والتشويه إضافة إلى الانتانات والتهاب النسيج الخلوي مشيرا إلى أهمية رفع الوعي الطبي للأشخاص الراغبين بالحقن لطلب أي إجراء تجميلي عن طريق اختصاصي.

فيما عرضت رئيسة وحدة الأمراض الجلدية في مشفى دمشق الدكتورة هدى الأصيل مواضيع عن اختلاطات البوتوكس وأبرزها التحسس والصداع وهبوط بالأجفان مستعرضة طرق تدبيرها وعلاجها مشددة على ضرورة مراجعة طبيب مختص في حال الرغبة بحقن البوتوكس أو العلاجات الاستطبابية به.

راما رشيدي