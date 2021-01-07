الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً على واردات الحديد والصلب التركية

بروكسل-سانا

قرر الاتحاد الأوروبي فرض رسوم على منتجات الحديد والصلب الواردة من تركيا اعتباراً من يوم غد استنادا إلى تحقيق جار بشأن الإغراق.

ونقلت رويترز عن الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي قولها في نص نشرته اليوم “إن الرسوم تتراوح بين 8ر4 بالمئة و6ر7 بالمئة وستؤثر في شركات تركية هي إردمير وإسدمير وتشولاكولو ميتالورجي وهاباش”.

ومن المقرر أن تطبق الرسوم لستة أشهر يفترض أن يكتمل التحقيق خلالها.

وكان التحقيق بدأ في أيار بعد شكوى من اتحاد مصنعي الصلب الأوروبي وهناك تحقيق آخر مواز يتعلق بمكافحة دعم نفس المنتج الوارد من تركيا وينتهي أيضا في تموز.

وتراجع استهلاك الاتحاد الأوروبي للصلب أربعة بالمئة في 2019 عن 2016 في حين زاد المصدرون الأتراك حصتهم السوقية إلى 1ر8 بالمئة من 8ر2 بالمئة لأسباب منها إجراءات للاتحاد ضد مصدرين آخرين للصلب.