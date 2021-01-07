حزب العمل الكوري الديمقراطي يواصل أعمال مؤتمره الثامن

بيونغ يانغ-سانا

واصل حزب العمل الكوري الديمقراطي أعمال مؤتمره الثامن لعرض تقرير اللجنة المركزية السابعة للحزب.

وأشار الرئيس الكوري الديمقراطي كيم جونغ اون خلال عرض التقرير أمس إلى الخطط الاستراتيجية والتكتيكية الرامية إلى تحقيق التقدم الأكبر في مسيرة التطور الشامل لبناء الاشتراكية في كوريا الديمقراطية كما عرض الأهداف الرامية إلى تحقيق المستجدات في القطاعات الرئيسية المعنية وميادين إدارة الاقتصاد أثناء خطة السنوات الخمس الجديدة المقبلة وطرق تنفيذها.

ولفت كيم في التقرير إلى سبل تحسين معيشة الشعب الكوري عن طريق تحقيق نمو الإنتاج المخطط والمستدام في قطاعات الزراعة والصناعات الخفيفة وصيد الأسماك وتطوير المدن والمناطق بصورة مستقلة ومتعددة المناحي.

وأشار كيم إلى الإرادة الكبيرة لحماية أمن البلاد وتحقيق البيئة السليمة لبناء الاشتراكية بأمان عبر تعزيز قدرات الدفاع الوطني إلى المستوى الأعلى كما عرض المهام الرئيسية للإسراع بتطوير العلوم والتكنولوجيا للبلاد بصورة مفصلة.

وكان الرئيس كيم أكد خلال افتتاح المؤتمر الثامن للحزب أمس الأول ضرورة اعتماد خطط استراتيجية رئيسة لتحقيق مزيد من التقدم والنهوض بالبلاد مشيرا إلى النجاح الباهر الذي حققه حزب العمل والشعب الكوري الديمقراطي في هذا المجال على مدى السنوات الماضية مبينا أهمية النهوض بمجمل اقتصاد كوريا الديمقراطية إلى مرحلة أعلى طبقا لخطة السنوات الخمس الجديدة.