مبيعات معمل موكيت السويداء 2.4 مليار ليرة خلال العام الماضي

السويداء-سانا

حقق معمل موكيت السويداء مبيعات خلال العام الماضي بلغت نحو 288 ألف متر مربع من منتجاته بقيمة وصلت إلى نحو مليارين و400 مليون ليرة.

وفي تصريح لمراسل سانا اليوم ذكر مدير المعمل عماد كامل أن كميات الإنتاج المحققة خلال الفترة نفسها بلغت 372 ألف متر مربع مؤكدا أن المبيعات المحققة تعد جيدة قياسا بالصعوبات في تأمين المواد الأولية للإنتاج وظروف الحصار الاقتصادي الجائر على سورية.

كما بين أن الربع الأخير من العام الماضي شهد تحسنا في المبيعات جراء تزامنه مع فترة الموسم الشتوي مشيرا إلى استمرار تقسيط منتجات المعمل للعاملين بالدولة بسقف 280 ألف ليرة بمدة سداد تصل إلى 24 شهرا.

وتأسس معمل موكيت السويداء عام 1986 وهو ينتج أصنافا متعددة من الموكيت بما يلبي مختلف الأذواق.