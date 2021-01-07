اقتحام مؤيدي ترامب للكونغرس يكشف زيف ادعاءات الديمقراطية الأمريكية

دمشق-سانا

ما شهدته العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم من اقتحام مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب للكونغرس ومحاصرة النواب داخل مبنى الكابيتول وسط مواجهة مسلحة مع شرطة حماية المبنى يضع صورة الديمقراطية الأمريكية المزعومة أمام مرآة الواقع التي وضحت بشكل جلي مع رفض ترامب الاعتراف بالانتخابات الرئاسية الأخيرة وفوز الديمقراطي جو بايدن فيها.

الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية من إخلاء الطابق الذى فيه قاعة مجلس النواب الأمريكي بعد دخول المحتجين إليها وجلوس محتج على مقعد رئيس مجلس الشيوخ ونقل النواب في سراديب جانبية إلى مكان آمن وإصابة إمرأة بالرصاص إضافة إلى إصابة عدد من الضباط في مبنى الكابيتول هزت الصورة التي دأبت الإدارات الأمريكية على تسويقها للعالم طيلة عقود بانها راعية الديمقراطية والحرية في العالم .

أمام تلك المشاهد وفي محاولة لدفع الشبهات عن ديمقراطية أسقط ترامب ورقة التوت الأخيرة عنها بإيعازه لمؤيديه بالاحتجاج على اجتماع الكونغرس اليوم للتصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية اضطر زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل لتوجيه طعنة في ظهر الرئيس المنتهية ولايته محملا إياه مسؤولية كل تلك الأحداث حيث قال إن الكونغرس لم يشهد في التاريخ مثل هذه الحالة .. في ظل ادعاء الرئيس أن الانتخابات سرقت بينما يرفض القضاء ذلك مؤكدا رفضه ادعاءات ترامب التي سيؤدي السير وراءها إلى تدمير “ديمقراطية أمريكا” حسبما نقلته فوكس نيوز الأمريكية عن لسانه .

ترامب بات مجرماً في البيت الأبيض وفق وصف النائب الديمقراطي وليام باسكريل الذي اعتبر في تغريدة له أعمال اليوم محاولة “انقلاب” مكتوب لها الفشل وقال:”نشهد محاولة انقلاب بتشجيع من مجرم البيت الأبيض .. لكن المحاولة محكوم عليها بالفشل” الأمر الذي أكدته النائبة ديانا ديغيتي بتغريدة مشابهة حيث قالت:”هذه ليست تظاهرة إنها محاولة انقلاب” منددة “بالفوضى التي خطط لها رئيسنا”.

وبعدما طلبت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إرسال عملاء فيدراليين إضافيين إلى مبنى الكابيتول الذي يضم مجلسي الشيوخ والنواب للمساعدة في السيطرة على العنف وإعلان ميوريل باوزير عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن فرض حظر تجوال في العاصمة بدءاً من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي ومطالبة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الحرس الوطني بالتدخل لإخلاء وتأمين المبنى من أنصار الرئيس ترامب الرافضين لفوز بايدن خرج الأخير في الساعات الأخيرة ليؤكد في مؤتمر صحفي بأن الديمقراطية الأمريكية تتعرض لهجوم غير مسبوق.

بايدن قال وفق رويترز:”في هذه الساعة تتعرض ديمقراطيتنا لهجوم غير مسبوق واعتداء على الحرية” مشيراً إلى أن المشاهد في مبنى الكونغرس تصل إلى حد التحريض وينبغي أن تتوقف فورا داعيا ترامب إلى أن “يكون على قدر المسؤولية وأن يظهر مباشرة على الهواء ويطلب من مناصريه إنهاء حصار الكونغرس” لأن العمل خلال السنوات الأربع القادمة بعدما حدث سيكون على استعادة الديمقراطية.

وكان محتجون مؤيدون للرئيس ترامب اخترقوا الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واحتلوا منصة تنصيب الرئيس المنتخب بايدن حيث علق الكونغرس مناقشة نتائج المجمع الانتخابي.

ماهر عثمان