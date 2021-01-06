مسؤول عسكري إيراني: تم تحديد هوية جميع المتورطين ومرتكبي جريمة اغتيال فخري زاده

طهران-سانا

أعلن مساعد وزير الدفاع الإيراني للشؤون التنسيقية العميد سعيد شعبانيان أنه تم تحديد هوية جميع الجناة والمتورطين في عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وقال شعبانيان خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم إنه تم تشكيل فريق في وزارة الدفاع والأركان العامة للقوات المسلحة كما أن السلطة القضائية تتابع القضية بجدية.

وقال العميد شعبانيان إنه تم التعرف إلى جميع الجناة والمتورطين في الاغتيال ويجري الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتقالهم مؤكدا أن ثمة عقاباً صارماً للغاية ينتظر المجرمين وسينالون جزاء أفعالهم.

وكان فخري زاده اغتيل الشهر الماضي إثر عملية إرهابية تعرض لها قرب العاصمة طهران بينما كشف مسؤول في الإدارة الأمريكية أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يقف خلف هذه الجريمة.