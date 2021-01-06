بايدن: حان الوقت لطي صفحة 4 سنوات من حكم ترامب

واشنطن-سانا

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن الوقت حان لطي صفحة أربع سنوات من حكم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ونقل الموقع الالكتروني لقناة روسيا اليوم عن بايدن قوله في بيان أصدره بشأن نتائج انتخابات الكونغرس في ولاية جورجيا إنه بعد السنوات الأربع الأخيرة والانتخابات والمصادقة على نتائج الانتخابات في الكونغرس اليوم حان الوقت لطي الصفحة.. الشعب الأمريكي يطلب التصرف ويريد وحدة صفه وأنا أكثر تفاؤلاً من أي وقت مضى في قدرتنا على تحقيق هذين الهدفين.

وهنأ بايدن الديمقراطي رافائيل وارنوك بالفوز بمقعد عن الولاية في مجلس الشيوخ مبديا أمله أن يحقق المرشح الديمقراطي الآخر جون أوسوف فوزا أيضاً في الصراع من أجل مقعد آخر عن الولاية في المجلس ما سيتيح لحزبه السيطرة على غرفتي الكونغرس.

وشدد على أن نتائج انتخابات جورجيا تبعث رسالة مفادها أن الناخبين في هذه الولاية يريدون من السلطات اتخاذ خطوات فعالة في سبيل التعامل مع الأزمات التي تواجهها البلاد بما فيها جائحة كورونا والمساعدات الاقتصادية وتغيرات المناخ والعدالة العرقية والحقوق الانتخابية وغيرها.