ترامب يجدد رفضه هزيمته أمام بايدن

واشنطن-سانا

جدد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اليوم رفضه الاعتراف بهزيمته أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

وذكرت رويترز أن ترامب أعلن خلال تجمع ممول من حملته الانتخابية في متنزه قرب البيت الأبيض “لن نستسلم أبدا ولن نعترف بالهزيمة.. سنوقف السرقة” مضيفاً دون تقديم أدلة أن “مئات الآلاف” حاضرون.

وكان ألوف من أنصار ترامب احتشدوا وبينهم أعضاء في جماعات يمينية متطرفة في واشنطن للاحتجاج على اجتماع الكونغرس اليوم للتصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في شهر تشرين الثاني.

وقد حاول أنصار ترامب مساء أمس الوصول إلى ساحة “حياة السود مهمة” في واشنطن لكن شرطة مكافحة الشغب منعتهم باستخدام رذاذ الفلفل والهراوات.

وتتجه الأنظار حالياً إلى انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا حيث أعلن رافائيل وارنوك المرشح الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ عن الولاية تصدره نتائج الانتخابات التي لم يتم الانتهاء من فرز الأصوات فيها بعد فيما لا تزال نتيجة المقعد الثاني عن الولاية غير محسومة حيث يأمل الجمهوريون الفوز به للإبقاء على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ.