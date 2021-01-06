الشرطة تخلي أبنية في مقر الكونغرس في مواجهة متظاهرين مؤيدين لترامب

واشنطن-سانا

أخلت الشرطة الأمريكية عدة أبنية في مقر الكونغرس الأميركي في مواجهة متظاهرين مؤيدين للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تجاوزوا الحواجز الأمنية عند درج “الكابيتول” .

وذكرت وكالة فرانس برس أن شرطة الكونغرس وجهت الأوامر إلى الموظفين بمغادرة مبنى كانون وجناح آخر كبير يضم مكاتب بعدما دعا ترامب مؤيديه إلى الاعتراض على المصادقة على فوز جو بايدن خلال جلسة خاصة مشتركة لمجلسي الكونغرس في واشنطن.

من جهتها قالت النائبة نانسي مايس في تغريدة:”لقد أخليت مكتبي للتو في مبنى كانون بسبب تهديد قريب ونرى الآن محتجين يهاجمون شرطة الكابيتول”.

من جهتها ذكرت “سي ان ان” أن الشرطة الأمريكية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين مشيرة إلى أن مجلس النواب الأمريكي أوقف عمله بشكل مفاجئ خلال جلسة التصديق على فوز بايدن بعد تجمع أنصار ترامب خارج الكونغرس.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الشرطة استقدمت تعزيزات أمنية جديدة لتأمين محيط الكونغرس بعد إصابة عدد من أفراد الشرطة خلال محاولة المتظاهرين اقتحام المبنى .

ومع إصرار ترامب على رفض تسليم جو بايدن السلطة كشف تسجيل صوتى نشرته وسائل إعلام أمريكية أمس الأول أن ترامب طلب من كبير مسؤولى الانتخابات في ولاية جورجيا “إيجاد أصوات كافية” لإلغاء نتيجة الانتخابات.

ومن المقرر أن يصدق الكونغرس رسميا على نتيجة الانتخابات اليوم بينما سيتم تنصيب بايدن رئيسا فى الـ 20 من الشهر الجاري.