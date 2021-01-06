رصدت حياة الشهيد سليماني.. لوحات فنية في المركز الثقافي بأبورمانة

دمشق-سانا

بالتعاون مع المركز الثقافي العربي في أبورمانة أقامت المستشارية الثقافية الإيرانية بدمشق معرضاً فنياً تضمن عدداً من اللوحات التي رصدت مسيرة حياة الشهيد قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

اللوحات عكست حياة الشهيد المقاوم من حب للناس ونضال وكفاح وسيرة حسنة خلال تعامله الاجتماعي والحياتي وتطرقت إلى صفاته المتواضعة وطبائعه الحميدة واطلاعه على الثقافات الأخرى حتى أدركته الشهادة.

المستشار الثقافي في السفارة الإيرانية بدمشق الدكتور حميد رضا عصمتي أوضح أن الشهيد سليماني من أهم المقاومين وهو شخصية مميزة بالعلم والمعرفة ومواجهة الظلم فكان مقاوماً للحرب وظلم الإنسانية ورمزاً للتضحية لا يخاف من الموت معتبراً أن الدفاع عن الحق يستوجب الشهادة فلا قيمة لحياة بلا كرامة.

ورأى مدير الثقافة في وزارة الثقافة وسيم مبيض أن اللوحات جاءت بتقنية عالية وفنية معتمداً على صدق بمعرفة التحولات الحياتية التي مر بها الشهيد سليماني دون أن تترك أي قيمة من القيم التي كان يتحلى بها دون رصد.

ولفتت الفنانة التشكيلية رباب أحمد مديرة المركز الثقافي في أبورمانة إلى ضرورة هذا المعرض الذي من المفترض أن يكون مقدمة أخرى لتخليد ذكرى الشهداء والاقتداء بما قدموه من تضحيات وصلت إلى أرواحهم من أجل أن نبقى على قيد الحياة وكان الشهيد سليماني نموذجاً لهذه القيمة العليا.

يذكر أن اللوحات التي تضمنت المعرض من أعمال مركز الفكر والفن الإسلامي في طهران.

محمد خالد الخضر