الحرارة غداً أعلى من معدلاتها وتحذير من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة غداً أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وبارداً ليلاً ويحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة تنشط أحياناً فوق المرتفعات الساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…