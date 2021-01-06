قوى العدوان السعودي ترتكب 215 خرقاً جديداً لوقف النار في الحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 215 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر بغرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في اليمن قوله إن الخروقات تضمنت تحليق 10 طائرات حربية و19 طائرة تجسسية واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية والتحيتا وكيلو16 وقرب شارع الخمسين.

وأشار المصدر إلى أن من بين الخروقات 82 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و100 بأعيرة نارية مختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.