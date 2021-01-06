حفل تأبين للشهيدين القائد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أقيم اليوم حفل تأبين للشهيدين الفريق قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي السابق وشهداء المقاومة والوطن وذلك في منطقة حتيتة التركمان بريف دمشق.

وألقى عدد من الحضور كلمات أكدت على مناقب الشهيد سليماني ودوره في محور المقاومة إضافة إلى دوره البارز إلى جانب الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب.

كما أكدت الكلمات أهمية الاستمرار في نهج المقاومة لتحقيق النصر الكامل على الإرهاب وداعميه كما نوهت بالتضحيات الكبيرة التي قدمها الجيش العربي السوري في مواجهة الحرب الإرهابية التي تشن على سورية منذ عشر سنوات والتي أثمرت انتصارات أحبطت المخططات التي تحاك لسورية والمنطقة.

وتخلل الحفل افتتاح معرض تضمن لوحات وأعمالاً فنية تمجد الشهيد كما ألقت عدة فرق أناشيد تتحدث عن قيم الشهادة والمقاومة.

شارك في حفل التأبين السفير الإيراني بدمشق جواد ترك أبادي والأمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة طلال ناجي ورضوان مصطفى أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي ومحافظ ريف دمشق معتز أبو النصر جمران وعدد من أعضاء مجلس الشعب وقائد شرطة المحافظة وأعضاء قيادة فرع ريف دمشق لحزب البعث وممثل قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي في سورية الشيخ حميد الصفار وعدد من ممثلي فصائل المقاومة الفلسطينية.