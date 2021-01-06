سلطات النظام التركي تعتقل 11 شخصاً بذريعة محاولة الانقلاب

أنقرة-سانا

اعتقلت سلطات النظام التركي اليوم 11 شخصاً في جنوب البلاد بذريعة ارتباطهم بالداعية فتح الله غولن الذي يتهمه النظام التركي بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي نقلاً عن مصدر أمني أن الأشخاص الـ 11 اعتقلوا في مناطق مختلفة من محافظة أضنة بناء على مذكرات اعتقال بحقهم صادرة عن النيابة العامة في المحافظة.

وكانت سلطات النظام التركي أصدرت أمس مذكرات اعتقال بحق 40 شخصاً بينهم عسكريون بذريعة تورطهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

ومنذ محاولة الانقلاب منتصف تموز من عام 2016 أطلق نظام رجب طيب أردوغان حملة اعتقالات وطرد من العمل شملت كل القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين وطرد أو إيقاف عن العمل نحو 150 ألفاً من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة والقضاء والإعلام وغيرهم.