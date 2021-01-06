مخطط جديد للاحتلال للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

أعلن الاحتلال الإسرائيلي اليوم مخططاً استيطانياً جديداً للاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين شرق قلقيلية في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن مخطط الاحتلال الجديد يرمي إلى الاستيلاء على 1008 دونمات من أراضي الفلسطينيين وتوسيع مستوطنة مقامة على أراضي بلدات عزون وكفر ثلث والنبي الياس شرق قلقيلية.

وفي إطار مخططاته التهويدية والعدوانية لتهجير الفلسطينيين يصعد الاحتلال عمليات الاستيطان في الضفة الغربية في انتهاك صارخ للقرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالب بوقفه.