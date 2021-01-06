SCS-NET
الشريط الأخباري

روسيا تتفق مع صربيا لتسليمها مليوني جرعة من لقاح (سبوتنيك)

2021-01-06

موسكو-سانا

أعلن (كيريل دمترييف) المدير التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسية اليوم إبرام اتفاق مع الحكومة الصربية لتزويد البلاد بـ 2 مليون جرعة من لقاح (سبوتنيك في) المضاد لفيروس كورونا.

وجاء في بيان رسمي نشر على صفحة (دمترييف) على تويتر وأوردته وكالة سبوتنيك تم الاتفاق بين الصندوق الروسي للاستثمارات الروسية والحكومة الصربية والذي بموجبه ستوفر الشركة مليوني لقاح لصربيا مضيفاً “بدأ التلقيح في صربيا من خلال استخدام اللقاح دون إجراء تجارب سريرية في البلاد”.

ولفت البيان إلى أن اللقاح سيتم توفيره لصربيا عبر الشركة الروسية والتي اتفقت مع العديد من الدول الأخرى مثل الهند والصين وكوريا الجنوبية.

يذكر أن صربيا تسلمت لقاحات (سبوتنيك في) مسبقاً وقامت هيئة تنظيم الأدوية الصربية بإعطائه رخصة لاستخدامه رسمياً في البلاد مشيرة إلى أن العقار يستوفي جميع الشروط التي حددتها التشريعات والقوانين ما يؤكد جودته وفعاليته وسلامته.

انظر ايضاً

روسيا وكوريا الجنوبية تبرمان اتفاقاً لإنتاج لقاح سبوتنيك

موسكو-سانا ابرم صندوق الاسثمار الروسي وشركة “جي إل رافا” الكورية اتفاقا لإنتاج اللقاح الروسي “سبوتنيك” …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved