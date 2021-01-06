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إعادة التغذية الكهربائية لمحطة تل تمر بعد تعرضها لاعتداء بالقذائف من الاحتلال التركي

2021-01-06

الحسكة-سانا

أعادت الشركة العامة لكهرباء الحسكة التغذية الكهربائية لمحطة تحويل تل تمر 20-66 ك.ف بعد إصلاح الأضرار التي تعرضت لها نتيجة اعتداء قوات الاحتلال التركي عليها بالقذائف.

وذكر مدير الشركة المهندس أنور العكلة في تصريح لمراسل سانا أن ورشات الصيانة “أنهت إصلاح الأضرار التي خلفها اعتداء قوات الاحتلال التركي وتمت تغذية الخطوط الكهربائية المرتبطة بالمحطة ولا سيما خط ناحية تل تمر 20 ك. ف والقرى المحيطة بها.

وأشار العكلة إلى أنه يجري العمل على إصلاح خط منطقة زركان 20 ك.ف في المنطقة الواقعة على تماس مع القرى التي احتلتها قوات الاحتلال التركي.

وكانت قوات الاحتلال التركى اعتدت صباح اليوم بقذائف الهاون على محيط ناحية تل تمر حيث سقطت عدة قذائف فى محطة كهرباء تل تمر 2 كم شمال تل تمر جانب مجمع المباقر.

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