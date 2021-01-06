انتهاء عمليات الصيانة والترميم بثقافي الحسكة

الحسكة-سانا

أنهت مديرية الثقافة في الحسكة أعمال صيانة وترميم المركز الثقافي في المدينة بدعم ومشاركة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “يو ان دي بي”.

وشملت أعمال الصيانة المرافق الصحية والنوافذ وطلاء قاعة المطالعة والمسرح والجناح الإداري في المركز إضافة إلى تحديد أماكن مخصصة لدخول وصعود ذوي الإعاقة إلى المركز وتركيب 18 لوحا لتوليد الطاقة الشمسية لتغذية المركز بالتيار الكهربائي على مدار الساعة.

وبين مدير الثقافة بالحسكة عبد الرحمن السيد أن المديرية اول دائرة حكومية في محافظة الحسكة تبدأ استخدام الطاقة البديلة لتوليد الكهرباء وتغذية قاعة المطالعة والمسرح والجناح الإداري ما ينعكس إيجابا على تنفيذ الأنشطة والفعاليات الثقافية في المركز وضمان استمرارها في ظل الظروف الحالية.