تهجير أسر جديدة جراء تجدد الاشتباكات بين إرهابيي أردوغان وميليشيا (قسد)

الرقة-سانا

تواصلت الاشتباكات بين مرتزقة الاحتلال التركي من جهة وميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي من جهة ثانية وشملت محيط قرية المعلك بريف الرقة الشمالي ما أدى إلى تهجير أسر جديدة من المنطقة ووقوع أضرار مادية.

مصادر محلية ذكرت لـ سانا أن اشتباكات عنيفة اندلعت فجر اليوم بين مجموعات إرهابية من مرتزقة أردوغان وبغطاء من طيران الاحتلال التركي وبين ميليشيا “قسد” ما تسبب بتهجير عشرات المدنيين من منازلهم في منطقة الاشتباكات جراء القصف العشوائي المتبادل إضافة إلى وقوع دمار كبير في المنازل والممتلكات والمرافق العامة.

وأسفرت الاشتباكات العنيفة التي اندلعت على مدى الأسابيع الماضية بين قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من جهة وبين ميليشيا “قسد” من جهة ثانية في منطقة عيسى إضافة إلى الاعتداءات المتكررة من الاحتلال التركي ومرتزقته بقذائف المدفعية عن استشهاد وجرح عشرات المدنيين وتهجير العديد من الأسر من منازلها.