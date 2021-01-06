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مؤسسة التجارة الخارجية تعلن عن مناقصة لتأمين رز صيني حبة قصيرة مصرية

2021-01-06

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عن مناقصة داخلي/خارجي لتأمين مادة رز صيني أبيض “حبة قصيرة مصرية” صنف ثالث أو رابع وفقاً للشروط الفنية ودفتر الشروط الحقوقي والمالي المنظمين لهذه الغاية.

وأوضحت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن الكمية المطلوبة 25 ألف طن مبينة أن تقديم العروض يبدأ اليوم في دائرة المناقصات بمبنى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بمبنى وزارة الأوقاف ويستمر حتى نهاية الدوام من يوم السبت 9-2-2021.

وأشارت المؤسسة إلى أنه يمكن الاطلاع على دفتر الشروط على موقعها على الانترنت.

منار ديب

 

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