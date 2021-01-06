محلج الوليد بحمص يستلم نحو 4 آلاف طن من أقطان دير الزور

حمص-سانا

بين المهندس ماهر عساف مدير محلج الوليد بحمص أن الكميات المستلمة من الأقطان المحبوبة في محلج الوليد بحمص بلغت نحو أربعة آلاف طن من مزارعي دير الزور بينما تم حلج نحو 2700 طن منها منذ بدء تسويقها مطلع تشرين الثاني الماضي وفق خطة المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بالقطر.

وأشار عساف في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إلى أن المحلج مستمر بعمليات استقبال الأقطان وحلجها وتوريدها إلى جهات القطاع العام والخاص تباعا حيث تم تسويق نحو 957 طنا من الأقطان المحلوجة إلى كل من شركتي الوليد للغزل بحمص وشركة غزل جبلة إضافة إلى تزويد شركة سكر حمص بنحو 1619 طنا من البذور لإنتاج الزيوت.

وأضاف إن الحالة الفنية للمحلج جيدة بعد أن تم تأمين التغذية الكهربائية للمحلج بالتنسيق مع كهرباء حمص وإنجاز أعمال التأهيل لمحطة الكهرباء والخط المغذي للمحلج وإعادة استثماره من جديد ما يسرع من الانتهاء من عمليات حلج الأقطان المستلمة للموسم الحالي وفق الخطة لافتا إلى أنه تم التعاقد مع 60 عاملا بالتعاون مع نقابة عمال الحمل والعتالة

بالمحافظة.

تمام الحسن

نشرة سانا الاقتصادية