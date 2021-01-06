(القدس والعروبة)… في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

ركزت المحاضرة التي نظمتها مؤسسة القدس الدولية-سورية اليوم تحت عنوان “القدس والعروبة” في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة على المفهوم الحضاري للعروبة الذي يتجاوز الجغرافيا والعرق وعلى دور الأجيال الشابة في الحفاظ على الحضارة العربية.

وفي المحاضرة التي نظمت بالتعاون مع اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني وفصائل المقاومة الفلسطينية أكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب الدكتور علي دياب أن العروبة هي هوية وانتماء ولا ترتبط بأنظمة محددة مستذكرا أعلاما بارزة في مجال الأدب والشعر والثقافة ساهمت في إغناء الحضارة والثقافة العربية.

ونبه دياب إلى الهجوم الشرس الذي تتعرض له العروبة هذه الأيام بقصد إلغاء التاريخ العربي مشددا على أن الانتماء الوطني انتماء حضاري وثقافي.

بدوره أكد الدكتور خلف المفتاح مدير عام مؤسسة القدس الدولية-سورية أن العروبة انتماء وليست خيارا وان فلسطين قضية العرب الأولى والمركزية معربا عن ثقته بأن خيار المقاومة سيحقق هدفه في تحرير الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها فلسطين وعاصمتها القدس.

حضر المحاضرة عضو اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني صابر فلحوط وعدد من قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية والأحزاب الوطنية السورية والفلسطينية وشخصيات ثقافية وأدبية.

منار ديب