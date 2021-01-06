الرئيس الأسد يهنئ أبناء طائفة الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

دمشق-سانا

هنأ السيد الرئيس بشار الأسد أبناء طائفة الأرمن الأرثوذكس الذين يحتفلون اليوم بمناسبة عيد الميلاد المجيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام.

وقدم منصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية التهاني باسم الرئيس الأسد للمطران آرماش نالبنديان مطران الأرمن الأرثوذكس لأبرشية دمشق وتوابعها ومن خلاله إلى جميع أبناء الطائفة الكريمة.

بدوره شكر المطران نالبنديان الرئيس الأسد على تهنئته الكريمة داعياً الله أن يحفظ سورية وشعبها وجيشها وأن يرحم شهداءها ويديم الأمان والاستقرار على كل الأراضي السورية وأن يحمل العام الجديد معه كل الخير للشعب السوري.