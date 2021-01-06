قاسيون يلتقي محردة في أولى جولات دوري كرة اليد للسيدات

دمشق-سانا

يشارك فريق قاسيون في دوري كرة اليد للسيدات للموسم الجديد الذي تنطلق منافسات جولته الأولى بعد غد في صالات حمص وحماة ودمشق.

ويلتقي في الجولة الأولى قاسيون مع محردة في صالة الأخير في حماة والكرامة مع النبك في صالة حمص والنصر مع شرطة طرطوس في الصالة الفرعية في دمشق.

رئيس النادي العميد فايز الباشا أوضح لنشرة سانا الرياضية أن النادي في كل موسم ينافس على الألقاب في مختلف الألعاب ولا سيما كرتي اليد والسلة وفرقنا في المقدمة لأنها تعمل بجهد ملحوظ وتعاون واضح بين الإدارة والكوادر الفنية والتدريبية واللاعبات مشيرا إلى أن فريق يد السيدات يضع نصب عينيه الظفر باللقب كما هو حال فريق الناشئات الذي حقق انتصارات مهمة في مرحلة الذهاب.

مدرب قاسيون عبد الناصر شقير قال إن “الفريق يملك خامات جيدة ونسعى للمنافسة على اللقب وعملنا خلال الفترة الماضية على رفع الحالة البدنية للاعبات اضافة الى التدريب على بعض الجمل التكتيكية التي سيكون لها دور مهم في الانتصارات التي نطمح بتحقيقها” لافتا إلى أن فريقه يضم لاعبات مميزات أثبتن حضورهن خلال البطولات السابقة وهو مزيج بين لاعبات الخبرة واللاعبات الشابات اللواتي يتمتعن بالأداء الفني العالي الذي يؤهلهن للعب ضمن صفوف المنتخب الوطني.

بدورها حارسة مرمى الفريق خيرية نوح أشارت إلى أنها وزميلاتها تحضرن بشكل جيد للبطولة لتحقيق مركز متقدم في الترتيب مبينة أن طموحها الحصول على اللقب وتمثيل المنتخب في البطولات الخارجية.

يشار إلى أن الكادر الفني للفريق يضم إلى جانب المدرب شقير كلا من أيمن دهان مساعدا للمدرب ومنى عثمان مشرفة على الفريق ومزينة درويش إدارية إضافة إلى اللاعبات زينب ابراهيم وإيناس العيسمي ومنال الفقير ويسرى قيروط وقادرية العلي وإسراء الحموي وفاطمة الشيحاوي وساندي حداد وخيرية نوح ونور جمعة وميار جمعة ولمى ناصر ويمامة ابراهيم ولين عنبري وبتول سمران وبيلسان شعبان.

هناء صقور