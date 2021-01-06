زراعة حماة: بيع أكثر من 200 ألف غرسة مثمرة للفعاليات الزراعية والفلاحين

حماة-سانا

تجاوز عدد غراس الأشجار المثمرة التي باعتها مديرية زراعة حماة للفعاليات الزراعية والفلاحين في المحافظة 200 ألف غرسة من الزيتون والفستق الحلبي والدراق والخوخ واللوز وغيرها.

وأوضح المهندس بسام النشار رئيس دائرة الإنتاج النباتي في المديرية لمراسلة سانا أن بيع غراس الأشجار المثمرة يتم عبر طريقتين الأولى عن طريق البطاقة الأسرية وبكمية 50 غرسة للزراعات المنزلية وتدعيم الحقول والثانية عن طريق الوحدات الإرشادية والكشف الحسي وبموجب التنظيم الزراعي لغاية الزراعات الجديدة.

وأشار النشار إلى إقبال المزارعين على شراء غراس الفستق الحلبي بصنفيه البذري والمطعم حيث وصل عدد الغراس المباعة لتاريخه إلى نحو 83 ألف غرسة منها 45 ألف غرسة بذري و38 ألف غرسة مطعم إضافة إلى بيع 60 ألف غرسة زيتون من صنفي القيسي والصوراني إلى جانب توزيع 20 ألف غرسة مجانا على المتضررين من الحرائق في منطقتي الغاب ومصياف.

ولفت النشار إلى بيع 4 آلاف غرسة دراق و6 آلاف غرسة خوخ و6 آلاف غرسة لوز وغيرها من غراس الجارنك والجوز مبيناً أن كل الغراس ذات جودة وإنتاجية عالية وتباع بسعر أقل من التكلفة مقارنة بسعرها لدى مشاتل القطاع الخاص.