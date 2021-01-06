ملاكمتنا الأنثوية تواصل استعدادها للمشاركة بالبطولة العربية بخمسة أوزان أولمبية

دمشق-سانا

تحضيرات مكثفة تجريها ملاكمتنا الأنثوية استعدادا للمشاركة بالبطولة العربية التي ستقام في التاسع عشر من الشهر القادم في دولة الكويت.

وتشكل البطولة العربية القادمة فرصة مهمة لإثبات جدارة ملاكماتنا على المستوى الخارجي وهو الاستحقاق الذي طالما انتظرناه في ظل غياب الاستحقاقات الخارجية لهذه الفئة واقتصار الاستحقاقات المحلية على عدد من البطولات التي دخلت في غياب كامل خلال فترة كورونا العام الماضي.

مدرب منتخب دمشق محمد شحادة قال في تصريح لمندوب سانا الرياضي: “تم اعتماد خمسة أوزان أولمبية في البطولة العربية القادمة لفئة السيدات وهي “51 و57و 60و 69و75 كغ” وبناء على ذلك اقام اتحاد الملاكمة تجارب لانتقاء اللاعبات بمشاركة منتخبات “دمشق وحمص وطرطوس واللاذقية والسويداء والشرطة”.

وأضاف شحادة إن المشاركة في البطولة القادمة فرصة مهمة للاعبات لإثبات جدارتهن في المحافل الخارجية ولا سيما بعد تدريبات طويلة أجرينها مع أنديتهن ما شكل لديهن الحافز لترجمة المهارات التي تعلمنها في حلقات الملاكمة المحلية متوقعا لهن أداء جيدا في البطولة القادمة.

من جهة ثانية تتواصل تدريبات منتخب الرجال للمشاركة في البطولة ذاتها بثمانية أوزان معتمدة دولية بإشراف ستة مدربين وطنيين استلم كل منهم تطوير عدد من اللاعبين.

محمد الرحيل