ديربي حمص بين الكرامة والوثبة قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

يلتقي الوثبة مع جاره الكرامة في ديربي مدينة حمص ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم بعد غد والتي تجمع أيضا تشرين مع الحرجلة والشرطة مع الجيش والحرية مع الطليعة والوحدة مع حطين والساحل مع الفتوة.

ومن المتوقع أن يكون اللقاء الذي يجمع الكرامة مع الوثبة على أرض ملعب الباسل في حمص نديا فالكرامة يطمح بالنقاط الثلاث ليعزز صدارته التي يتربع عليها برصيد 26 نقطة فيما الوثبة يأمل بفوز يستعيد به توازنه ولا سيما بعد التعادل السلبي مع الطليعة في الجولة الماضية كما أنه بحاجة إلى المزيد من النقاط للتقدم في الترتيب.

مدرب الكرامة أحمد عزام قال في تصريح لمراسلة سانا الرياضية “إن الديربي لا يعترف بالفروقات الفنية وله وضعه الخاص حيث حاولنا إبعاد اللاعبين عن التوتر وإخراجهم من أجواء حساسية هذا اللقاء والنظر له كأي مباراة عادية في الدوري وسنلعبه بنفس الطريقة التي لعبنا فيها جميع مبارياتنا السابقة”.

عضو إدارة نادي الوثبة سامر بيطار أوضح أن الفريق تحضر لهذه المباراة المهمة لكونها مباراة ديربي ولها نكهة خاصة فهي لفريقين لهما جماهيرية كبيرة ومن المتوقع أن تكون حماسية ورغم صعوبتها نطمح بفوز يعيدنا إلى الانتصارات ويحفز لاعبينا لتحقيق المزيد منها لمضاعفة النقاط.

وعلى ملعب الباسل في اللاذقية يواجه الحرجلة اختبارا صعبا عندما يلتقي تشرين الذي سيبذل ما بوسعه للخروج بنقاط المباراة الكاملة لمواصلة مطاردة المتصدر وخصوصا بعد أن اتسع الفارق إلى ثلاث نقاط بعد تعادل تشرين مع الجيش في الجولة الماضية.

وفي مواجهة قوية أخرى ضمن هذه الجولة يلعب الوحدة مع حطين على ملعب الفيحاء بدمشق ويتقاسم الفريقان طموح الفوز ذاته حيث يتنافسان للاقتراب من الصدارة أكثر فحطين يأتي في المركز الرابع بينما يحتل الوحدة المركز الخامس.

مدرب حطين حسين عفش أشار إلى أن الوحدة يطمح للمنافسة على اللقب هذا الموسم وهو من الفرق القوية ومباراتنا معه على أرضه وبين جمهوره ستكون صعبة وبالرغم من ذلك فإن فريقنا سيخوض المباراة واضعا نصب عينيه الفوز وهو جاهز فنيا وبدنيا وسيغيب عن المباراة لاعبانا حسين الجويد ويوسف قلفا للإصابة.

كما يلتقي جبلة مع الاتحاد على ملعب البعث في جبلة حيث أكد مدرب جبلة عمار الشمالي ثقته بلاعبيه بتقديم أداء إيجابي والفوز رغم صعوبة المباراة وكسب نقاطها مشيرا في الوقت ذاته إلى جهوزية فريقه الفنية والبدنية وإلى المعنويات العالية للاعبيه قبل خوض اللقاء.

وفي حلب يحل الطليعة ضيفا على الحرية في مباراة يسعى الأول لتعويض النقاط التي أهدرها في الجولات الماضية وهو ما أكده مدرب الطليعة طارق جبان الذي أكد أن فريقه يطمح بتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للاقتراب أكثر على سلم الترتيب مبينا أن الفريق يقدم أداء جيدا في معظم المباريات ولكنه لا يوفق في التسجيل ما تسبب بضياع الكثير من النقاط المهمة وهذا ما سنحاول تعويضه في مباراتنا مع الحرية رغم ان الاخير يلعب على أرضه ولكن لكل مباراة ظروفها.

وحتى الآن يتصدر الكرامة الترتيب برصيد 26 نقطة يليه تشرين والجيش بـ23 نقطة لكل منهما ثم حطين بـ22 نقطة فالوحدة بـ19 نقطة وجبلة بـ16 نقطة بانتظار قرار اتحاد كرة القدم لاعتماد نتيجة مباراته أمام الحرجلة التي توقفت بقرار حكم اللقاء قبل 18 دقيقة من نهايتها حيث كانت نتيجتها تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله ثم يأتي الطليعة

بـ14 نقطة والوثبة بـ12 نقطة والاتحاد بـ11 نقطة والحرجلة بـ9 نقاط والشرطة بـ7 نقاط والحرية بـ5 نقاط والفتوة والساحل بنقطتين لكل منهما.