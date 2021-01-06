في حصيلة قياسية جديدة… أكثر من 3930 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

واشنطن-سانا

سجلت الولايات المتحدة وفاة أكثر من 3930 شخصا بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ما يمثل حصيلة يومية قياسية جديدة.

ووفق بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد19 سجلت الولايات المتحدة إصابة أكثر من 250 ألفا آخرين بالفيروس.

والحصيلة اليومية القياسية السابقة سجلت قبل ستة أيام وبلغت في حينه 3920 وفاة.

كما سجل عدد مرضى كوفيد19 الراقدين في المستشفيات الأميركية رقما قياسيا بتخطيه 131 ألف مريض ما دفع خدمات الطوارئء في مقاطعات عدة لتقنين الأوكسجين والأسرة في المستشفيات فيما طلبت لوس انجلوس من طواقم الإسعاف عدم نقل أي مصاب بذبحة قلبية إلى أي مستشفى إذا كانت فرص نجاته شبه معدومة.