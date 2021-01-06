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6 كانون الثاني 1921- تأسيس الجيش العراقي

2021-01-06

دمشق-سانا

1066/ تتويج هارولد جودوينسون ليصبح ملكا لإنكلترا.

1838/ نجاح تجربة صمويل مورس الخاصة بالتلغراف الكهربائي ولأول مرة.

1912/ نيومكسيكو تصبح الولاية ال47 التي تنضم للولايات المتحدة.

1921/ تأسيس الجيش العراقي.

1950/ المملكة المتحدة تعترف بجمهورية الصين الشعبية كممثل وحيد للشعب الصيني وتسحب اعترافها بتايوان.

1992/ هروب الرئيس الجورجي زفياد جامساخورديا إثر انقلاب عسكري أدى إلى تولي إدوارد شيفردنادزه الرئاسة.

من مواليد هذا اليوم..

1367/ الملك ريتشارد.. الثاني ملك إنكلترا.

1870/ جوستاف باور.. مستشار ألمانيا.

1883/ جبران خليل جبران.. أحد شعراء المهجر من أصل لبناني.

من وفيات هذا اليوم..

1852/ لويس بريل.. مدرس فرنسي للمكفوفين ومخترع طريقة بريل للقراءة بالنسبة للمكفوفين.

1919/ ثيودور روزفلت.. رئيس الولايات المتحدة السادس والعشرون.

1990/ بافيل شيرنكوف.. عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في
الفيزياء عام /1958/.

اعياد ومناسبات..

عيد الجيش في العراق.

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