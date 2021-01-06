6 كانون الثاني 1921- تأسيس الجيش العراقي

دمشق-سانا
1066/ تتويج هارولد جودوينسون ليصبح ملكا لإنكلترا.
1838/ نجاح تجربة صمويل مورس الخاصة بالتلغراف الكهربائي ولأول مرة.
1912/ نيومكسيكو تصبح الولاية ال47 التي تنضم للولايات المتحدة.
1921/ تأسيس الجيش العراقي.
1950/ المملكة المتحدة تعترف بجمهورية الصين الشعبية كممثل وحيد للشعب الصيني وتسحب اعترافها بتايوان.
1992/ هروب الرئيس الجورجي زفياد جامساخورديا إثر انقلاب عسكري أدى إلى تولي إدوارد شيفردنادزه الرئاسة.
من مواليد هذا اليوم..
1367/ الملك ريتشارد.. الثاني ملك إنكلترا.
1870/ جوستاف باور.. مستشار ألمانيا.
1883/ جبران خليل جبران.. أحد شعراء المهجر من أصل لبناني.
من وفيات هذا اليوم..
1852/ لويس بريل.. مدرس فرنسي للمكفوفين ومخترع طريقة بريل للقراءة بالنسبة للمكفوفين.
1919/ ثيودور روزفلت.. رئيس الولايات المتحدة السادس والعشرون.
1990/ بافيل شيرنكوف.. عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في
الفيزياء عام /1958/.
اعياد ومناسبات..
عيد الجيش في العراق.