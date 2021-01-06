الجزائر تسجل 5 حالات وفاة و228 إصابة جديدة بكورونا

الجزائر-سانا

سجلت الجزائر 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد 19 و5 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزارة الصحة قولها اليوم إن 21 ولاية في البلاد لم تسجل أي إصابات جديدة بكورونا في غضون الساعات الماضية.

وحسب آخر إحصائية رسمية فإن 22 ولاية سجلت من 1 إلى 9 حالات في حين سجلت 5 ولايات أكثر من 10 إصابات.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار أن إجمالي حالات الاصابة المؤكدة في البلاد بلغ 100873 شخصاً بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 68185 شخصاً والعدد الإجمالي للوفيات 2782 حالة.