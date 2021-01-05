رئيسة وزراء اسكتلندا: زيارة ترامب غير مرحب بها

أدنبره-سانا

اعتبرت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورغن اليوم أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ملعبين للغولف يملكهما في اسكتلندا “غير مرحب بها” مذكرة بأن مقاطعتها تطبق إغلاقاً بسبب تفشي كورونا ولا يسمح له بزيارتها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ستورغن قولها في مؤتمر صحفي: “ليست لدي فكرة عن خطط زيارة ترامب عدا أنني أتمنى أن يكون مشروعه في المستقبل القريب هو فقط مغادرة البيت الأبيض” مضيفة “في الوقت الحالي لا نسمح للناس بالمجيء إلى اسكتلندا باستثناء الزيارات الضرورية بعد تشديد تدابير الإغلاق منذ أمس”.

وأضافت ستورغن إن “هذا الإغلاق ينطبق على ترامب كما ينطبق على أي شخص آخر.. والمجيء للعب الغولف هو سبب لا أعتبره ضرورياً”.

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن متحدث باسم مطار بريستويك شرق اسكتلندا قوله إن المسؤولين في المطار أبلغوا أن طائرة بوينغ 757 يستخدمها ترامب ستصل في الـ”19″ من الشهر الجاري في اليوم السابق لتنصيب خلفه الديمقراطي المنتخب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة.

وتعد بريطانيا واحدة من أكثر الدول الأوروبية تضرراً جراء كورونا مع تسجيل أكثر من “75” ألف وفاة وقد ساء الوضع في الأسابيع الأخيرة مع انتشار نسخة متحورة من الفيروس أشد تسبباً للعدوى.