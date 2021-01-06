نحو 3.6 ملايين تلميذ وطالب يتوجهون اليوم لتقديم امتحانات الفصل الدراسي الأول

دمشق-سانا

يتوجه اليوم أكثر من 3.6 ملايين تلميذ وطالب من جميع المراحل التعليمية إلى تقديم امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2020-2021 وسط إجراءات احترازية للتصدي لفيروس كورونا.

ووفق أرقام وزارة التربية التي تلقت سانا نسخة منها سيتوجه 3636049 تلميذاً وطالباً لتقديم امتحاناتهم في ما يقارب 13 ألفاً و400 مدرسة في جميع المحافظات مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات الصحية والتدابير اللازمة لضمان حسن سير العملية الامتحانية مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا كالتعقيم اليومي والتباعد المكاني.

وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول لغاية يوم الخميس الرابع عشر من هذا الشهر حيث اتخذت وزارة التربية خلال الفترة الماضية عبر مديرياتها في المحافظات العديد من الإجراءات استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول وفق البروتوكول المعتمد منها تعقيم المباني المدرسية بكاملها من أرضيات وجدران ونوافذ وسلالم وحمامات ومقاعد وأبواب وأدراج ومكاتب بمادة هيبوكلوريد الصوديوم الممدد.

رحاب علي