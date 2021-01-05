الصحة الروسية: لقاح (سبوتنيك في) ضد كورونا يظهر فعاليته

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الصحة الروسي فيكتور فيسينكو اليوم أن لقاح “سبوتنيك في” الروسي أظهر فعاليته وسلامته على صحة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت سبوتنيك عن فيسينكو قوله رداً على مزاعم رئيسة لجنة التطعيم الوطنية اليونانية ماريا ثيودوريس التي ادعت أن روسيا والصين قامتا باستخدام لقاحات قبل اكتمال دراساتها السريرية “إن هذه الخطوة مبررة تماماً لأنها جعلت من الممكن حماية السكان من عدوى فيروس كورونا الجديد في أسرع وقت ممكن” لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه تتم مراقبة سلامة وفعالية الدواء واستخدام بيانات من السجل الفيدرالي للأشخاص الذين خضعوا لإجراء التطعيم.

وكان مدير مركز “غاماليا” الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة الكسندر غينسبورغ أعلن في وقت سابق اليوم أن أكثر من مليون مواطن روسي تلقوا حتى الآن لقاح “سبوتنيك في” ضد فيروس كورونا وأن هناك نحو 1.5 مليون جرعة ستكون متاحة حتى نهاية الأسبوع الحالي.

يذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت أول لقاح في العالم للوقاية من “كوفيد19” في آب الماضي تحت اسم “سبوتنيك في” أنتجه خبراء مركز “غاماليا” لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.