دمشق القديمة تتلقى طلبات الحصول على مهمات دخول ومبيت سيارات فيها حتى نهاية الجاري

دمشق-سانا

طلبت محافظة دمشق من المواطنين قاطني دمشق القديمة ممن يمتلكون سيارات سياحية خاصة أو عامة ويرغبون في الحصول على مهمات لدخولها ومبيتها في المدينة القديمة بالتقدم بطلباتهم إلى مديرية مدينة دمشق القديمة خلال مدة أقصاها الثلاثين من شهر كانون الثاني الجاري.

وبين مدير مديرية مدينة دمشق القديمة المهندس مازن فرزلي في تصريح لمندوب سانا اليوم أن الإجراء المذكور يأتي ضمن المرحلة الثالثة باتجاه دمشق القديمة دون سيارات حيث سيتم تنظيم حركة السير ووقوف السيارات داخل المدينة القديمة من خلال استصدار مهمات للمواطنين القاطنين فيها ليصار لاحقاً إلى تحديد مكان وقوف سياراتهم ضمن المحاور الفرعية ووفق الإمكانية.

وتتضمن الأوراق المطلوب تقديمها للراغبين بالحصول على مهمات وفق فرزلي صوراً عن الهوية الشخصية ومصدقة سند الملكية أو إشغال العقار وعن وثيقة ملكية الآلية وسند إقامة مصدق أصولاً من مختار المحلة المختص وتحديد العنوان ومكان وقوف الآلية بشكل واضح وملء الاستمارة الخاصة بالطلب.

ودعا فرزلي أصحاب الفعاليات التجارية ممن يمتلكون سيارات سياحية خاصة أو عامة ويرغبون بالحصول على مهمات لوقوفها في المرائب المحيطة بدمشق القديمة مراجعة المديرية خلال مدة أقصاها الثلاثين من الشهر الجاري.

وبين فرزلي أن الإجراء الأخير سيسهم في إحصاء عدد سيارات أصحاب الفعاليات التجارية ليصار لاحقاً إلى تخصيص أوقات للدخول وتحديد مواقف لهذه السيارات ضمن المرائب المحيطة بالمدينة القديمة.

فراس صافي