بدء حملات تلقيح مكثفة ضد فيروس كورونا في بلجيكا

بروكسل-سانا

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية عن بدء حملات التلقيح المكثفة ضد وباء “كوفيد 19” بشكل رسمي اليوم.

وذكرت وكالة آكي الايطالية أن حملات التلقيح انطلقت اليوم وتستهدف بالدرجة الأولى نزلاء دور رعاية المسنين في مختلف أنحاء البلاد وتستمر حتى بداية شباط القادم ومن المقرر الانتقال خلال الأسابيع القليلة القادمة إلى مرحلة لاحقة تستهدف القطاع الطبي وخاصة الأطباء والممرضين العاملين في دور رعاية المسنين والعاملين في مراكز رعاية المعاقين والمشافي.

وحول آخر تطورات الوباء أعلن المركز الوطني لإدارة الأزمات استمرار انخفاض مؤشرات الوباء باستثناء معدل العدوى الذي ما زال ثابتاً عن 0.9 منذ أكثر من أسبوع.

وسجل المركز 876 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي المسجل في البلاد إلى 650887 كما تم تسجيل 49 وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 19750.