سلطنة عمان تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا

مسقط-سانا

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا وكانت لمقيم عائد من بريطانيا.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الوزارة قولها في بيان إن الشخص المصاب ظهرت عليه أعراض تنفسية أثناء وجوده في الحجر الصحي على الرغم من أن نتيجة فحصه لدى وصوله كانت سلبية.

وأضاف البيان إن الشخص المصاب بحالة صحية جيدة ويخضع للحجر المنزلي.

وأعادت عمان فتح حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي في الـ 29 من كانون الأول الماضي بعد إغلاق دام أسبوعاً كإجراء احترازي يثبت خلوهم من الفيروس.