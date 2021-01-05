إعادة تفعيل العمل في مركزي جباية وطوارئ الكهرباء في حي هرابش بدير الزور

دير الزور-سانا

أعادت الشركة العامة للكهرباء في دير الزور تفعيل العمل في مركزي الطوارئ والجباية في حي هرابش بمدينة دير الزور.

وذكر مدير الشركة المهندس خالد لطفي في تصريح لمراسل سانا أنه بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتخفيف الضغط على ورشات الطوارئ في الشركة تمت إعادة تفعيل العمل في كل من مركز الطوارئ ومركز الجباية في حي هرابش لتقديم الخدمات للمشتركين سواء على صعيد تسديد الفواتير أو إصلاح الأعطال وصيانة الشبكة في الحي والأحياء المجاورة له.

وأشار رئيس مركز الجباية في حي هرابش محمود خميس إلى أنه تم تفعيل عمل المركز بعد تزويده بالتجهيزات اللازمة وربطه بالشبكة بحيث يمكن لأي مواطن في أنحاء المحافظة تسديد الذمم المالية لقاء فواتير الكهرباء أو الاستعلام عن قيمة الفاتورة لافتاً إلى أن مركز جباية هرابش يخدم عدة أحياء في الجهة الشرقية من المدينة وهي أحياء هرابش والطحطوح والطب والبوناصر والجفرة والرصافة والعمال.

ونوه عدد من المواطنين بهذه الخطوة التي تخفف عنهم أعباء الانتقال إلى أحياء المدينة الأخرى لتسديد فواتير الكهرباء المترتبة عليهم حيث بات بإمكانهم تسديدها من خلال مركز الجباية في حي هرابش إضافة إلى أن وجود مركز الطوارئ يسهم في الإسراع في إصلاح الأعطال الحاصلة.

يذكر أن شركة كهرباء دير الزور افتتحت حتى الآن 12 مركز طوارئ و7 مراكز جباية لخدمة المواطنين في كامل المحافظة.