مبيعات السورية للتجارة في السويداء أكثر من 8ر4 مليارات ليرة العام الماضي

السويداء-سانا

بلغت مبيعات فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء خلال العام الماضي 4 مليارات و856 مليون ليرة وذلك بزيادة قدرها مليار و856 مليونا عن الخطة الموضوعة البالغة 3 مليارات ليرة.

وفي تصريح لمراسل سانا ذكر مدير فرع المؤسسة عاصف حيدر أن منافذ البيع شهدت العام الماضي إقبالا متزايدا من المواطنين بعد توافر تشكيلة متنوعة من المواد فيها وبيع السكر والرز والزيت عبر البطاقة الالكترونية وذلك في إطار التدخل الإيجابي للمؤسسة.

وأشار حيدر إلى أن فرع المؤسسة يسعى لزيادة عدد منافذ البيع بما يتماشى مع خطة المؤسسة للتوسع الأفقي بالمنافذ لتشمل معظم قرى وبلدات المحافظة.

ويبلغ عدد منافذ البيع التابعة لفرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء 78 منفذا.

عمرالطويل