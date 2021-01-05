إيرادات نقل السويداء تتجاوز 887 مليون ليرة خلال العام الماضي

السويداء-سانا

بلغت إيرادات مديرية النقل بالسويداء خلال العام الماضي 887 مليوناً و411 ألف ليرة.

وأشار مدير النقل بالسويداء المهندس موريس السيقلي في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن الإيرادات المحققة توزعت بواقع 843 مليوناً و108 آلاف ليرة كرسوم مستوفاة و 44 مليونا ًو 303 آلاف ليرة كضريبة دخل مبينا أن عدد المعاملات المنجزة خلال نفس الفترة وصل إلى 35837 معاملة والعقود المنظمة إلى 10365 عقداً.

ولفت السيقلي إلى أنه تم الربط الشبكي بين المديرية مع باقي مديريات النقل في المحافظات الأمر الذي أسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

ووصل إجمالي عدد الآليات المسجلة في مديرية نقل السويداء حتى نهاية العام الماضي إلى 63386 آلية.